В Волгоградской области задержали подростка после расправы над женщиной

СК: 15-летнего жителя села под Волгоградом заподозрили в расправе над женщиной

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело после жестокого убийства 51-летней женщины. Главным подозреваемым стал 15-летний житель села Лозное. Об этом сообщил Следственный комитет России в телеграм-канале .

Тело женщины нашли 13 марта в одном из частных домов. На нем обнаружили множественные ножевые ранения в области живота и спины, а также зафиксировали травму головы.

По версии следствия, подросток заранее продумал нападение и решил пойти на преступление ради денег. Днем 10 марта он пробрался в дом женщины, напал на нее и сначала попытался задушить.

Затем, по данным следователей, он избил хозяйку подручными предметами, а после потребовал отдать ему деньги. Когда женщина стала сопротивляться, нападавший нанес ей множество ударов ножом. От полученных ранений она погибла на месте.

После этого подозреваемый попытался скрыться. Однако следователи и сотрудники полиции быстро установили его местонахождение и задержали.

Суд по ходатайству следствия отправил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранители продолжат выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летнего подростка. Главным подозреваемым стал его 16-летний знакомый. Предварительно установили, что молодые люди встретились для выяснения отношений и в ходе конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом.