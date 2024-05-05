Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области | 360°

Происшествия 05 мая 2024, 10:01 Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области Прокуратура: на станции Куберле под Ростовом сошел с рельсов электровоз Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

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Южная транспортная прокуратура проведет проверку из-за схода грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

ЧП произошло на узловой станции Куберле Северо-Кавказской железной дороги. Из-за схода электровоза с рельсов никто не пострадал.

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«Сальская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — указали в пресс-службе.

Ранее железнодорожный состав сошел с рельсов в Бурятии. Сход трех вагонов с углем произошел на подъездном пути необщего пользования в Улан-Удэ. В результате никто не пострадал, дорожные службы начали проводить восстановленные работы. Прокуратура установит причины произошедшего и в случае необходимости примет меры реагирования.