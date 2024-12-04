В Волгоградской области начали проверку после смерти в больнице детей-инвалидов

Два воспитанника психоневрологического интерната скончались в больнице в Волгоградской области. В обстоятельствах случившегося начали разбираться следователи, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Известно, что детей госпитализировали 23 и 27 ноября с признаками инфекционного заболевания, но, несмотря на усилия врачей, оба скончались 28 ноября.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах происшествия.

Ранее о смерти детей в городе Петровский Вал сообщили в региональной прокуратуре. Там же уточнили, что воспитанники интерната страдали несколькими врожденными тяжелыми хроническими заболеваниями, были инвалидами.

В областном управлении Роспотребнадзора отметили, что в интернате ввели карантин из-за ветряной оспы.

Ранее в Красноярске отравились более 20 учеников одной из школ. Двух пациентов положили в больницу, остальных отправили на амбулаторное лечение. Все пострадавшие ели в одной столовой. Как рассказала мать одного из ребенка, ее дочь съела макароны с сыром, а потом пожаловалась на рвоту и тошноту. Правоохранители организовали проверку после случившегося.