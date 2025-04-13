В Волгограде пиротехники МЧС уничтожили фугасную авиабомбу времен ВОВ

В Волгограде пиротехники МЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Взрывное устройство обнаружили в одном из районов города при проведении земляных работ. К ее ликвидации привлекли сотрудников Донского спасательного центра МЧС России.

«Они уничтожили опасную находку на полигоне с соблюдением мер безопасности», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что около двух тысяч человек эвакуировали в Поморском воеводстве Польши из-за бомбы времен Второй мировой войны. Ее нашли рядом с автомобильной заправочной станцией. Нейтрализацию боеприпаса провели саперы.