Бомбу времен ВОВ нашли около заправки в Польше | 360°

Мир 28 апреля 2024, 23:45 Бомбу времен ВОВ нашли около заправки в Польше RMF FM: в Польше 2000 человек эвакуируют из-за бомбы возле АЗС Pxhere

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Порядка двух тысяч человек эвакуировали в Поморском воеводстве Польши из-за бомбы времен Второй мировой войны, которую нашли рядом с автомобильной заправочной станцией. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Саперы будут нейтрализовывать авиационную бомбу времен Второй мировой войны», — уточняет радиостанция.

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Эвакуацию жителей Дембогужа и Казимежа в общин Косаково начнут утром 29 апреля. Саперы проведут нейтрализацию боеприпаса примерно за два часа. После этого жители вернуться домой.

Ранее в Варшаве во время парламентских выборов эвакуировали два избирательных участка. Экстренные меры приняли после сообщений о взрывном устройстве. Правоохранители проверяли подозрительный рюкзак возле здания школы.

Также сообщалось, что в Мурманске спасатели провели операцию по обезвреживанию фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Взрывное устройство нашли на территории Торгового порта.