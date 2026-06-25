В Венесуэле после землетрясения обрушилась крыша аэропорта

Мощное землетрясение в Венесуэле повредило Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии — обрушилась часть крыши главного коридора терминала, а само здание осталось без электричества. Об этом сообщило издание El Pitazo .

По данным источника, работу аэропорта приостановили для проведения инспекции безопасности. В социальных сетях распространились видео с сильными толчками внутри терминала, паникой среди пассажиров и падением элементов потолка.

Землетрясение произошло 24 июня 2026 года — по данным Геологической службы США, основной толчок имел магнитуду 7.1, а эпицентр находился у побережья рядом с городом Морон, примерно в 160-170 километрах западнее Каракаса. В столице страны обрушились здания, включая жилые дома, а десятки штатов Венесуэлы ощутили подземные толчки.

Информацию о погибших и пострадавших уточняют, однако землетрясение уже назвали одним из сильнейших в истории Венесуэлы за более чем 100 лет.