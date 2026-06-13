Двухлетний ребенок утонул в септике в Красноярском крае

Тело двухлетнего ребенка нашли в септике в Богучанском округе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

Ребенок утонул в септике во дворе дома по улице Таежной поселка Октябрьского. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, днем 12 июня 41-летняя местная жительница занималась бытовыми делами в частном доме. В этот момент с ней находились трое детей. Примерно в 11:00 двухлетний мальчик вышел во двор и пропал. Через непродолжительное время мать нашла его тело в септике.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее смертельный случай с ребенком произошел в в Тюмени. Пятилетний мальчик забрался на подоконник и случайно выпал из окна третьего этажа.