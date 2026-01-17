В Великом Новгороде автобус протаранил жилой дом

В Великом Новгороде автобус врезался в двухэтажный жилой дом, пострадал водитель

мэр Великого Новгорода Александр Розбаум
Фото: мэр Великого Новгорода Александр Розбаум/Telegram

Автобус въехал в двухэтажный жилой дом в Великом Новгороде, трое пассажиров не пострадали, водителя доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ЧП произошло в 06:40 на Нехинской улице. Маршрутный автобус ЛиАЗ под управлением 59-летнего водителя врезался в фонарный столб, а затем — в дом.

Мэр города Александр Розбаум в телеграм-канале добавил, что здание не получило серьезных повреждений, автобус снес дорожные знаки и опору уличного освещения.

«Специалисты городского хозяйства совместно с перевозчиком проводят работы по уборке дорожных знаков и сломанной опоры. В течение дня специалисты проведут оценку и определят сроки восстановления уличного освещения», — написал он.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, причина ДТП выясняется.

