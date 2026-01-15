Школьный автобус улетел в кювет и загорелся в Архангельской области

В Архангельской области после ДТП с автобусом госпитализировали четырех человек

В результате аварии со школьным автобусом и двумя легковыми машинами на трассе в Архангельской области пострадали шесть человек, четырех из них доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что травмы получили двое людей из автомобиля Porsche и двое из Suzuki. После столкновения автобус съехал в кювет и загорелся. На место прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание.

В школьном автобусе ПАЗ находились шесть школьников и два взрослых. Помощь потребовалась водителю транспортного средства и взрослому пассажиру. Дети не пострадали. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 15 января пять человек пострадали в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Крыму. На месте происшествия работали 15 спасателей и пять единиц техники.