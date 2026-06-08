В Узбекистане при взрыве на заправке газовых баллонов погибли шесть человек

Шесть человек погибли и пятеро пострадали при взрыве на пункте заправки бытовых газовых баллонов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.

Трагедия произошла в Каршинском районе Кашкадарьинской области на юге страны около 13:50 по местному времени, 11:50 по московскому. Пожар тушили пять спасательных подразделений, в 14:55 он был полностью ликвидирован. Пятерых пострадавших доставили в больницы.

По предварительным данным, сгорели четыре автомобиля и два подземных резервуара для хранения топлива.

Ранее в Югре бывшего работника газозаправочной станции признали виновным во взрыве, унесшем жизни 10 человек. Ему присудили четыре года условно, прокуратура планирует обжаловать приговор.