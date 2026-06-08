Жителя Югры осудили за взрыв газа, из-за которого погибли 10 человек

Бывшего заправщика, виновного во взрыве газа, из-за которого погибли 10 человек, приговорили к четырем годам условно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Югры.

Подсудимый работал на газозаправочной станции. Он слишком сильно заполнил газовый баллон одного из клиентов. В квартире газ в баллоне нагрелся и произошел взрыв. Погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Еще три человека пострадали, а ущерб оценили в 280 миллионов рублей.

Нижневартовский суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Его приговорили в 4 годам лишения свободы условно и штрафу 300 тысяч рублей.

Прокуратура сочла приговор слишком мягким и обжалует его.

Ранее взорвался газовый баллон в кафе в Новосибирске. Пострадали три человека.