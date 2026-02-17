В Уссурийске мужчина в наушниках не услышал поезд и упал с железнодорожного моста

МВД Уссурийска: 32-летний мужчина сорвался с моста, уворачиваясь от поезда

Уклоняясь от поезда, 32-летний житель Уссурийска повис на перилах железнодорожного моста и сорвался с семиметровой высоты. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

По данным ведомства, мужчина в наушниках поздно заметил приближающийся сзади грузовой состав. Понимая, что уклониться невозможно, он повис на перилах моста, но у него закружилась голова, и он сорвался вниз.

«В результате падения мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение головного мозга и ушиб пояснично-крестового отдела позвоночника», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшему помог находившийся неподалеку очевидец, который вызвал скорую помощь. Транспортная полиция Уссурийска проводит проверку обстоятельств происшествия.

