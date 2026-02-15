Поезд снес легковушку в Подмосковье

РЕН ТВ: в Лыткарине три человека пострадали в ДТП с поездом и легковушкой

Авария с участием поезда и легкового автомобиля произошла днем на железнодорожных путях в Московской области. Об этом сообщил РЕН ТВ .

По информации источника, ЧП случилось в населенном пункте Лыткарино. Пострадали три человека, их состояние неизвестно. Состав остался на рельсах, информация о произошедшем уточняется.

Днем ранее в Ленинградской области поезд снес легковой автомобиль, выехавший на железную дорогу, несмотря на предупреждения сигнализационной системы и запрещающие сигналы светофоров. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Тогда обошлось без пострадавших, Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

В январе в Ярославле грузовик на железнодорожном переезде столкнулся с тепловозом.