В Уссурийске 12-летний школьник умер сразу после курения вейпа
Врачи в Уссурийске не успели спасти 12-летнего подростка. Он умер, предположительно, из-за вейпа. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
Школьник почувствовал себя плохо 15 июня. Смерть наступила быстро.
«Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа. Обстоятельства устанавливаются» — сообщили представители министерства.
Тело 12-летнего подростка без признаков насильственной смерти обнаружили у него дома, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Приморскому краю. Точную причину гибели покажет судебная экспертиза. Правоохранители начали доследственную проверку, осмотрели место происшествия и допросили законного представителя покойного.
Ранее власти Омской области задумались о полном запрете розничной продажи вейпов с 1 сентября. По закону регионы могут принимать такие решения самостоятельно.