В уральской больнице начали проверку после массового увольнения медиков

Минздрав Свердловской области организовал внеплановую проверку Первоуральской городской больницы, из которой уволились более 100 медиков. Об этом сообщило региональное издание E1.ru .

К проверке привлекли 14 профильных специалистов во главе с первым заместителем министра. Она продлится по 25 ноября.

При этом главный врач самой больницы заявил, что кадровая ситуация находится под контролем, сотрудники увольняются не одномоментно, на их место успевают принимать новых, а обеспеченность врачебными кадрами и медперсоналом находится на уровне других учреждений региона. Также он сообщил, что активно привлекает новых врачей и медсестер, в частности, из учебных заведений.

Бывший сотрудник больницы ранее рассказал 360.ru, что новый замглавврача понизил зарплаты, а после поставил невыполнимые требования по ежемесячной выручке. Врачи клиники написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину.