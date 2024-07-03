В управлении экономической полиции в Санкт-Петербурге прошли обыски

ФСБ провела обыски во 2-м отделе управления экономической полиции по Петербургу

Сотрудники ФСБ пришли с обыском во 2-й отдел управления экономической полиции по Санкт-Петербургу, расположенный на улице Чайковского. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник.

«Мероприятия завершены. Никто не задержан. Как отметил источник, по предварительным данным, обыск был фиктивным», — указали в материале. По данным издания, после обыска возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности, а параллельно аналогичные мероприятия проходили в нескольких коммерческих организациях.

По данным «Фонтанки», помимо ФСБ, в обысках участвовали сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности МВД.

Второй отдел занимается расследованиями о хищениях в бюджетной сфере.

Ранее силовики устроили обыск в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в рамках расследования дела о терактах в Дагестане.