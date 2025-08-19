В Ульяновской области учебный самолет совершил аварийную посадку

Учебный самолет совершил аварийную посадку в Ульяновской области из-за потери колесо стойки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Во время взлета с аэродрома Солдатская Ташла в Сенгилеевском районе Ульяновской области у учебного легкомоторного самолета <…> произошло отсоединение элемента шасси.

На борту находились курсант и инструктор училища гражданской авиации. Воздушное судно получило повреждения корпуса, пострадавших нет. По факту происшествия сотрудники ведомства начали доследственную проверку.

