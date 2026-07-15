В Улан-Удэ завели дело после нападения на гинеколога

СК возбудил дело после нападения на гинеколога в поликлинике в Улан-Удэ

Следственный комитет по Бурятии завел уголовное дело после нападения семейной пары на врача-гинеколога в поликлинике в Улан-Удэ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, семейная пара без очереди потребовала от врача выдать ей справки. После отказа мужчина начал силой удерживать медработника в кабинете, а затем толкнул, из-за чего та ударилась головой о стену. Пострадавшую госпитализировали с травмами.

Следователи в настоящее время устанавливают полную картину произошедшего.

Глава региона Алексей Цыденов в телеграм-канале уточнил, что ЧП произошло в поликлинике № 1.

«Пострадавшая врач работала, вела прием. Врачи работают на износ, самоотверженно. Они спасают жизни. От их работы зависит здоровье каждого пациента. Призываю земляков к взаимоуважению. Быть добру!» — добавил он.

Ранее группа мужчин в Челябинске напала на бригаду скорой медицинской помощи.