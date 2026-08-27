В Улан-Удэ рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ на перекрестке столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Пострадали шесть человек, включая заблокированного водителя. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Бурятии.

Авария произошла на пересечении улиц Лебедева и Таежной. Рейсовый автобус № 2 столкнулся с грузовиком. Водителя маршрутки зажало в салоне.

К месту происшествия выехали спасатели, чтобы освободить мужчину. По предварительной информации, пострадали шесть человек, включая водителя. Их увезли в больницу.

Ранее в Махачкале автомобиль сбил детей двух и четырех лет на тротуаре. Водитель потерял управление после столкновения с другой машиной, не уступившей дорогу. Пострадавших госпитализировали, началась проверка.