Столкнувшееся с иномаркой авто в Махачкале сбило детей двух и четырех лет

В Махачкале госпитализировали двух детей, сбитых столкнувшейся с другим авто машиной и вылетевшей на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.

Авария произошла на проспекте Расула Гамзатова. Toyota Corolla под управлением 71-летнего мужчины не уступил на перекрестке проезжавшему слева «ВАЗ 211440».

После удара 25-летний водитель потерял управление, выехал на тротуар и сбил детей двух и четырех лет, стоявших с родителями. Их госпитализировали.

Началась процессуальная проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство проконтролирует ее проведение.

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