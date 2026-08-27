Столкнувшееся с иномаркой авто в Махачкале сбило детей двух и четырех лет
В Махачкале госпитализировали двух детей, сбитых столкнувшейся с другим авто машиной и вылетевшей на тротуар. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана.
Авария произошла на проспекте Расула Гамзатова. Toyota Corolla под управлением 71-летнего мужчины не уступил на перекрестке проезжавшему слева «ВАЗ 211440».
После удара 25-летний водитель потерял управление, выехал на тротуар и сбил детей двух и четырех лет, стоявших с родителями. Их госпитализировали.
Началась процессуальная проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана. Надзорное ведомство проконтролирует ее проведение.
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