В Улан-Удэ на жилой дом упал строительный кран

В Улан-Удэ на многоквартирный дом на Забайкальской улице упал строительный кран. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила прокуратура Бурятии.
В надзорном ведомстве уточнили, что прокуратура Октябрьского района взяла ситуацию под контроль и выясняет причины происшествия. При необходимости примут меры прокурорского реагирования.
Ранее в Амурской области столкнулись товарные поезда, машинисты получили ушибы и ссадины. ЧП произошло в 5:30 по местному времени. Один из локомотивов был с составе поезда с 13 пустыми вагонами. Прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.
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