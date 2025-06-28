Товарные поезда столкнулись в Амурской области

Два локомотива столкнулись во время маневровых работ у станции Олекма. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в 5:30 по местному времени на пути необщего пользования АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация в Тындинском районе Амурской области. В пресс-службе отметили, что один из локомотивов был с составе поезда с 13 пустыми вагонами.

В результате сошла колесная пара, машинисты получили ушибы и ссадины. Прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее состав с пустыми вагонами сошел с рельс в Курганской области. Обошлось без пострадавших. Восемь из вагонов опрокинулись.