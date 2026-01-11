В Улан-Удэ Lexus врезался в трамвайную остановку, есть пострадавшие

В Улан-Удэ легковой автомобиль влетел в трамвайную остановку, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил информационный портал МВД по Республике Бурятия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем в Октябрьском районе на улице Ключевской. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Lexus, имеющий водительский стаж около полутора лет, не справился с управлением и допустил наезд на остановочный павильон.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась двум пешеходам, находившимся на остановке. В больницу доставили 16-летнюю школьницу и 61-летнюю женщину.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.

