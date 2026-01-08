В ДТП с электробусом и трамваем у ВДНХ пострадал один человек
Электробус и трамвай устроили ДТП возле ВДНХ в Москве. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
Как сообщил источник, пострадал один человек. Информация о его состоянии пока не поступала.
Причины ДТП неизвестны. Подробности аварии выясняются.
Ранее электробус насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах, водитель переехал мужчину на новой остановке по центру дороги. ЧП произошло у метро «Медведково» в сторону Осташковской улицы. В распоряжении 360.ru появились кадры с места аварии.