В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек с вокзала

В ночь на 15 июля в Улан-Удэ загорелись деревянные конструкции кровли здания конкорса железнодорожного вокзала. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
«По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров», — заявили в министерстве.
К тушению пожара 16 человек и семь единиц техники. Из здания самостоятельно вышли 50 человек. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее два лесных пожара потушили в Пермском крае. Пламя разгорелось из-за небрежного обращения с огнем. Кроме того, ЧП случилось недалеко от свалок, на которых поджигали мусор.
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