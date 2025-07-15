В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек с вокзала

В ночь на 15 июля в Улан-Удэ загорелись деревянные конструкции кровли здания конкорса железнодорожного вокзала. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров», — заявили в министерстве.

К тушению пожара 16 человек и семь единиц техники. Из здания самостоятельно вышли 50 человек. По предварительным данным, причиной случившегося стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее два лесных пожара потушили в Пермском крае. Пламя разгорелось из-за небрежного обращения с огнем. Кроме того, ЧП случилось недалеко от свалок, на которых поджигали мусор.