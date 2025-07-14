Два лесных пожара ликвидировали в Пермском крае

В двух северных районах Пермского края зафиксировали лесные пожары. Возгорания были успешно ликвидированы, сообщил Properm.ru со ссылкой на министерство природных ресурсов региона.
Пламя охватило территории в Красновишерском и Веслянском лесничествах вследствие небрежного обращения с огнем, усугубленного близлежащими свалками, где сжигали отходы. Общая площадь участков, охваченных пожарами, составила 0,1 гектара.
С начала пожароопасного сезона в Пермском крае зафиксировано 11 случаев лесных пожаров на 28,07 гектара.
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