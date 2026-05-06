В Уганде удар молнии унес жизни трех девочек

В Уганде во время сильного ливня с грозой погибли три девочки, пораженные молнией. Об этом сообщило издание Nilepost News .

Непогода обрушилась на район Кабале, находящийся в западном регионе Уганды, в воскресенье, 3 мая. Три девочки — две 13-летние школьницы и четырехлетняя воспитанница детского сада — спрятались от ливня на кухне своего дома. Две их них были сестрами, а третья — соседкой. Родители детей находились в отъезде.

«По предварительным данным, в здание ударила молния, в результате чего дети погибли на месте. Произошедшее повергло в шок семьи погибших и стало трагедией для всего сообщества», — отметили в материале.

Лидер общины деревни Кахама Джонан Турихохабве заявил, что из-за ненастья не удалось сразу связаться с полицией после гибели детей. Власти пока не сделали официального заявления.

