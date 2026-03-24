Молния четырежды за жизнь ударила по мужчине

Американец Гэри Рейнольдс выжил после четырех ударов молнии в течение 15 лет. Разряды продолжали настигать его даже после переезда в другой штат, сообщил Daily Mail .

Первый удар молнии мужчина получил в 2007 году. Он пережидал грозу в гараже и почувствовал разряд, потянувшись к холодильнику. Рейнольдса госпитализировали и провели операцию. Из-за боли он несколько месяцев не вставал с постели. У мужчины появились проблемы с концентрацией внимания и выполнением простых ежедневных задач.

Вероятность получить повторный удар молнии составляла примерно один случай на 1,2 миллиона, но Рейнольдс сделал это еще трижды. Второй случай произошел через 11 месяцев после первого, когда мужчина спал у открытого окна.

Из-за неоплаченных счетов за операцию он не получил должного лечения, поэтому мучился от головокружения и не вернулся к работе на лесопильном заводе. На фоне финансовых проблем от Рейнольдса ушла жена.

После развода мужчина переехал почти за тысячу километров, в Северную Каролину, устроился на лесопилку и женился. В 2016 году молния поразила его в третий раз, в 2022 году — в четвертый. В обоих случаях он находился дома.

«Такое ощущение, будто оно меня ищет. Словно это живое, дышащее существо», — сказал он.

