В Уганде сняли на видео бегемота, пытающегося догнать лодку с туристами

В Уганде бегемот попытался атаковать лодку с туристами в Национальном парке Королевы Елизаветы, но капитану удалось спасти пассажиров от столкновения с агрессивным животным. Кадры опубликовало издание What’s the Jam .

Группа путешественников чуть не столкнулась с бегемотом во время прогулки по каналу Казинга. Пассажиры наблюдали за слонами, бегемотами, крокодилами и птицами, пока один из них не направил на животных камеру. Бегемот испугался, приняв ее за угрозу, и бросился в воду, направившись к лодке.

Туристам повезло, что опытный капитан увел судно подальше от преследующего их животного. Один из пассажиров снял все происходящее на видео.

«Встречи с дикими животными в природе могут быть непредсказуемыми, и то, как быстро реагирует такое мощное животное, напоминает всем о необузданной силе природы», — заявил один из них.

Видео стало вирусным, набрав 170 тысяч просмотров и более трех тысяч лайков.

Ранее в Индии беременная самка бегемота растерзала женщину-ветеринара, которая зашла в вольер, чтобы проверить ее состояние с помощью тепловизора.