Беременная самка бегемота растерзала ветеринара в Индии

В индийском штате Карнатака беременная самка бегемота насмерть травмировала ветеринара, которая вошла в вольер для ее осмотра. О случившемся сообщила Daily Mail .

Поздно вечером 27-летняя Самекша Редди завершила осмотр птицы, а затем направилась к 15-летней беременной бегемотихе по кличке Хамсини. Она собиралась проверить состояние животного с помощью тепловизора.

После завершения осмотра бегемотиха внезапно напала на женщину и нанесла ей тяжелые травмы. Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. Причиной смерти стали серьезные повреждения и обильная кровопотеря.

Власти штата назвали произошедшее трагедией и выразили соболезнования семье погибшей. Министр лесного хозяйства Карнатаки Эшвар Кхандре сообщил, что родственникам окажут финансовую помощь.

После случившегося власти распорядились проверить, как в зоопарках региона соблюдаются правила безопасности при работе с дикими животными. Специальная комиссия должна в течение недели представить отчет о причинах трагедии.

Ранее в индийском штате Тамилнад мужчина стал жертвой нападения неизвестного хищника. Представители лесного департамента предположили, что человека, чье тело было частично съедено, атаковал тигр или леопард.