Восемь человек с трудом усмирили аллигатора, гулявшего по улицам Флориды

Аллигатор весом около 600 фунтов (чуть более 270 килограммов) и длиной 14 футов (4,25 метра) разгуливал по улицам Сарасоты, штат Флорида. Об этом сообщила газета The New York Post .

Чтобы поймать его, потребовалось восемь человек. Только совместными усилиями они закинули рептилию в грузовик и вывезли.

В это время активность аллигаторов во Флориде снижается. Когда средняя температура становится ниже 13 градусов по Цельсию, они начинают впадать в спячку. Однако сейчас в Сарасоте оттепель, и воздух прогрелся до +20.

Ранее в том же штате, в городе Орландо, полицейский голыми руками вытащил такого же крокодила, проникшего в жилой дом. Затем он с сослуживцем погрузил рептилию в машину, вывез в безлюдное место и выпустил в озеро. Никто не пострадал.