Восемь человек с трудом усмирили аллигатора, гулявшего по улицам Флориды
Аллигатор весом около 600 фунтов (чуть более 270 килограммов) и длиной 14 футов (4,25 метра) разгуливал по улицам Сарасоты, штат Флорида. Об этом сообщила газета The New York Post.
Чтобы поймать его, потребовалось восемь человек. Только совместными усилиями они закинули рептилию в грузовик и вывезли.
В это время активность аллигаторов во Флориде снижается. Когда средняя температура становится ниже 13 градусов по Цельсию, они начинают впадать в спячку. Однако сейчас в Сарасоте оттепель, и воздух прогрелся до +20.
Ранее в том же штате, в городе Орландо, полицейский голыми руками вытащил такого же крокодила, проникшего в жилой дом. Затем он с сослуживцем погрузил рептилию в машину, вывез в безлюдное место и выпустил в озеро. Никто не пострадал.