В Уфе загорелся цех с лодками

В Уфе начался пожар в цехе по производству лодок из ПВХ

Пожар в цехе по производству лодок случился в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Уфе горит цех по производству лодок из ПВХ», — заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали 40 спасателей, они вынесли из горящего здания более 10 кислородных баллонов. К тушению привлекли 10 единиц техники, пожар локализовали на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее пожар произошел в цехе по переработке резины в Курске. Пламя разгорелось на площади 17 тысяч квадратных метров. Ранг пожара подняли до третьего.

Огонь тушили около 100 спасателей и 30 единиц техники. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания и высокой пожарной нагрузкой.

Как заявил начальник ГУ МЧС России по региону Иван Лунев, людей из горящего здания эвакуировали, в результате ЧП никто не пострадал.