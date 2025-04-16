В Курске локализовали пожар в цехе с резиной на площади 17 тысяч «квадратов»

В Курске сотрудники МЧС России локализовали пожар в цехе по переработке резины. Огонь охватил 17 тысяч квадратных метров, сообщил начальник ГУ МЧС России по Курской области Иван Лунев.

Пожар разгорелся на улице Агрегатной, огонь охватил цех по переработке резины. По словам представителя МЧС, первое сообщение о возгорании поступило в 16:45.

«Уже под прибытием наших подразделений на большой площади было открытое горение и пожар распространялся по всему периметру. Первый РТП, оценив правильно обстановку, поднял ранг пожара до максимального третьего», — сообщил Лунев.

К вечеру огонь охватил около 17 тысяч квадратных метров, общая площадь здания — 50 тысяч «квадратов». Пожар тушили около 100 единиц личного состава и 30 единиц техники. Спасатель отметил, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние строения.

«Весь персонал, который находился на территории, эвакуирован, погибших и пострадавших нет», — добавил Лунев.

Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой и конструктивными особенностями здания. Произошло частичное обрушение конструкций. К 19:20 огонь локализовали.