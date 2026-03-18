В Уфе задержали похитителя из Ингушетии, вымогавшего у бизнесмена 150 млн рублей

В Уфе полицейские задержали уроженца Ингушетии, которого подозревают в похищении бизнесмена и вымогательстве более 150 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.

«Задержан 45-летний уроженец Ингушетии. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений, включая похищение человека и вымогательство в особо крупном размере», — заявили в министерстве.

По данным следствия, фигурант дела долгое время совершал противоправные действия против генерального директора уфимской строительной компании. Злоумышленник применил насилие, угрожая жизни, и под давлением заставил бизнесмена написать долговую расписку на 95 миллионов рублей.

Мужчина организовал похищение предпринимателя. Удерживая жертву, он потребовал безвозмездно переоформить право собственности на квартиру в элитном жилом комплексе и жилой дом с земельным участком. Общая стоимость недвижимости составила более 55 миллионов рублей.

В доме подозреваемого обнаружили травматическое оружие, боеприпасы, большие суммы денег и долговые расписки на десятки миллионов рублей, оформленные на других людей.

