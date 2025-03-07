Неизвестный пригрозил взрывом спорткомплекса на Сколковском шоссе в Москве

Неизвестный позвонил в службу спасения и заявил о минировании спортивного комплекса в Можайском районе на Сколковском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Звонок поступил в 20:06. Звонивший заявил, что взрыв произойдет через час. Из здания эвакуировали 20 человек.

Прибывшие спасатели сообщили, что по адресу, который сообщил звонивший — четырехэтажный Торговый центр с большой площадью остекления. На место происшествия прибыла Росгвардия. На месте обстановка спокойная.

Ранее неизвестный сообщил о минировании торгового центра в Митино. Из здания эвакуировали около 300 человек. Обстановка вокруг торгового центра была спокойная, проверкой помещения занимались кинологи.