Неизвестный пригрозил взрывом спорткомплекса на Сколковском шоссе в Москве

Неизвестный позвонил в службу спасения и заявил о минировании спортивного комплекса в Можайском районе на Сколковском шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Звонок поступил в 20:06. Звонивший заявил, что взрыв произойдет через час. Из здания эвакуировали 20 человек.
Прибывшие спасатели сообщили, что по адресу, который сообщил звонивший — четырехэтажный Торговый центр с большой площадью остекления. На место происшествия прибыла Росгвардия. На месте обстановка спокойная.
Ранее неизвестный сообщил о минировании торгового центра в Митино. Из здания эвакуировали около 300 человек. Обстановка вокруг торгового центра была спокойная, проверкой помещения занимались кинологи.
Прокуратура начала проверку после гибели провалившейся под лед девочки в Химках
Каждый десятый россиянин выступил за отмену празднования 8 Марта
В США заявили, что Украина превратилась в европейский Афганистан
Бетонные плиты придавили двух рабочих на стройке в Москве
«Грязные слухи». Брухунова опровергла новость о том, что Петросян попал в реанимацию
Новый возлюбленный Натали Портман оказался продюсером Милен Фармер и Давида Гетты
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте