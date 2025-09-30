В Уфе девочка обвинила мужчину в изнасиловании. Ее подруга при этом заявила о «тройничке»

В Уфе 14-летняя девочка обвинила в изнасиловании 40-летнего мужчину. При этом другая несовершеннолетняя рассказала, что изначально они хотели устроить «тройничок», но план сорвался. Подробности сообщил Telegram-канал Baza .

«Вечером в гости к 40-летнему Кириллу (все имена изменены) пришла 14-летняя Алина с друзьями. Подросток заявила, что мужчина в ходе вечеринки „воспользовался ее беспомощным состоянием“ и изнасиловал ее. Она рассказала об этом родителям уже дома, после чего они обратились в полицию», — сообщили авторы публикации.

Кирилл же утверждает, что к нему с Алиной пришли несколько молодых людей. Они начали требовать деньги, угрожая физической расправой. По словам мужчины, именно отказ дать деньги стал причиной того, что Алина написала заявление в полицию.

Показания 16-летней Анны усложнили ситуацию. Ее рассказ не совпадает полностью ни с одной из версий. Девушка утверждает, что сначала хотела устроить «тройничок» с Кириллом и Алиной, но передумала из-за менструации.

