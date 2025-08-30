Подросток и машинист-педофил подрались в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток избил педофила, развращавшего его по переписке. Об этом сообщило издание Neva.Today .

По данным журналистов, 28 августа в полицию сообщили о драке на Будапештской улице во Фрунзенском районе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что конфликт разгорелся между подростком и 36-летним машинистом поезда.

Мужчина вел интимную переписку с 15-летним школьником. Подросток позже назначил ему встречу, во время которой они начали конфликтовать, а затем и подрались.

Подозреваемого в педофилии машиниста доставили в отдел полиции для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дагестане полицейские задержали 24-летнего педофила, мучившего пятилетнюю соседскую девочку.