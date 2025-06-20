В Уфе BMW влетел в светофор, погиб один человек

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Уфе на улице Сельской Богородской. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкирии.

BMW врезался в пешеходный светофор и вылетел с дороги. От мощного удара у легковушки оторвало колесо.

Пострадали пятеро, их спасатели достали из покореженной машины и оказали первую помощь. Всем потребовалась госпитализация.

Жертвой аварии стал один человек. Причину аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в ДТП в Башкирии погиб 20-летний парень. У молодого человека, управлявшего автомобилем ВАЗ-2110, не было водительских прав. Во время движения он потерял контроль над транспортным средством и съехал в кювет.