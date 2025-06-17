Авария, в которой погиб 20-летний парень, произошла в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкортостана произошло трагическое ДТП с участием молодого автомобилиста. Сообщается, что 20-летний юноша, управлявший автомобилем ВАЗ-2110, не имел оснований водить транспортное средство, поскольку не обладал правами на управление автомобилем. Об этом написал Ura.ru.

Инцидент произошел на одиннадцатом километре указанной трассы. Во время движения водитель потерял контроль над машиной и съехал в кювет. Полученные травмы оказались серьезными, он скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся проверки и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

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