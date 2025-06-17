Авария, в которой погиб 20-летний парень, произошла в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкортостана произошло трагическое ДТП с участием молодого автомобилиста. Сообщается, что 20-летний юноша, управлявший автомобилем ВАЗ-2110, не имел оснований водить транспортное средство, поскольку не обладал правами на управление автомобилем. Об этом написал Ura.ru .

Инцидент произошел на одиннадцатом километре указанной трассы. Во время движения водитель потерял контроль над машиной и съехал в кювет. Полученные травмы оказались серьезными, он скончался на месте происшествия.

Сейчас проводятся проверки и экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств аварии.