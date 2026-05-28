В Удмуртии женщина погибла при попытке спрятаться от урагана в теплице

В Удмуртии во время урагана погибла женщина, которая пыталась укрыться в теплице. Об этом сообщил председатель правительства республики Роман Ефимов в телеграм-канале .

«Погибла женщина. От непогоды она пряталась в теплице на своем участке», — написал он.

В Балезинском районе ввели режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена РСЧС. По поручению главы республики Александра Бречалова взяли на особый контроль.

Из-за урагана без электричества остались несколько населенных пунктов — поселок Балезино, а также деревни Такапи, Кожило и Кестым. Там оказались обесточены станции водоснабжения. На месте работают аварийные бригады, в район направили дополнительных электромонтеров из Кеза и Глазова.

По предварительным данным, ветер повредил крыши 80 частных домов.

Ранее в ночь на 27 мая в селе Михайловка Камбарского района Удмуртии произошел пожар, в результате которого погиб 56-летний мужчина.