Пожар унес жизнь 56-летнего мужчины в Удмуртии

В ночь на 27 мая в селе Михайловка Камбарского района Удмуртии произошел пожар, в результате которого погиб 56-летний мужчина. Об этом написал Izhlife со ссылкой на информацию Государственной противопожарной службы республики.

Соседи сообщили о возгорании деревянного дома. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, здание было уже полностью охвачено огнем. Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади 96 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и призывают отказаться от курения в постели.