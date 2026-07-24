В Удмуртии разоблачили ОПГ, привлекавшую несовершеннолетних к проституции

В Удмуртии пресекли деятельность преступной группы, привлекала несовершеннолетних к занятиям проституцией. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба Росгвардии.

Следователи установили, что семь жителей Удмуртии, Татарстана и Краснодарского края создали в Ижевске несколько притонов. Сами они выполняли функции администраторов и водителей-охранников, а к оказанию интим-услуг привлекали несовершеннолетних.

Следователи СК России совместно с сотрудниками регионального МВД при силовой поддержке СОБР «Соболь» и ОМОН «Барс» Управления Росгвардии по Удмуртской Республике задержали всех фигурантов.

При обысках в местах их проживания и в притонах изъяли крупные суммы денег, компьютеры, документы и приспособления для оказания интимных услуг. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве накрыли заведение, где за деньги оказывали услуги интимного характера. Оно находилось на Старой Басманной улице