В Москве накрыли притон с проститутками
МВД Москвы совершило облаву на салон оказания интимных услуг
Оперативники уголовного розыска Москвы накрыли заведение на Старой Басманной улице, где за деньги оказывали услуги интимного характера. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.
В ходе рейда полицейские задержали 55-летнего организатора салона, им оказалась уроженка ближнего зарубежья. Женщина лично подбирала девушек для работы, принимала звонки от клиентов и давала адрес, встречала гостей и принимала оплату.
Против подозреваемой завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Еще четырех работниц привлекли по административной статье «Занятие проституцией».
Среди задержанных оказалась одна иностранка с нарушением миграционного режима, ее выдворят из страны.
Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину за занятие проституцией. Он оказывал услуги клиентам своего пола* на съемной квартире.
*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.