В Москве накрыли притон с проститутками

Оперативники уголовного розыска Москвы накрыли заведение на Старой Басманной улице, где за деньги оказывали услуги интимного характера. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

В ходе рейда полицейские задержали 55-летнего организатора салона, им оказалась уроженка ближнего зарубежья. Женщина лично подбирала девушек для работы, принимала звонки от клиентов и давала адрес, встречала гостей и принимала оплату.

Против подозреваемой завели уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Еще четырех работниц привлекли по административной статье «Занятие проституцией».

Среди задержанных оказалась одна иностранка с нарушением миграционного режима, ее выдворят из страны.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину за занятие проституцией. Он оказывал услуги клиентам своего пола* на съемной квартире.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.