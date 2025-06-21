Машина перевернулась у болота на востоке Москвы
Автомобиль опрокинулся в московском районе Некрасовка. В результате пострадала девушка-водитель, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП произошло неподалеку от улицы Лавриненко. По данным собеседника 360.ru, за рулем увязнувшей в болоте машины находилась девушка. В результате ДТП она получила перелом ребер, сотрясение головного мозга и разрыв нижней губы. Пострадавшую доставили в больницу.
Очевидец рассказал 360.ru, что машина вылетела в кювет совсем рядом с болотом.
«Рабочие ходили и убирались, услышали крик о помощи. Подошли — а там перевернутая машина в кустах. Внутри была девушка, ей помогли выбраться. Она жива, но у нее переломы. Увозят ее в больницу», — отметил он.
Ранее ДТП произошло в Кемеровской области — автобус марки КАвЗ улетел в кювет на территории Топкинского округа на трассе Р-255. Причиной аварии стала ошибка водителя.
Мужчина нарушил правила дорожного движения, в результате транспорт съехал на обочину и скатился в придорожный кювет. Автобус заблокировал собой половину полосы движения. В ДТП никто не пострадал, пассажиров в салоне не было.