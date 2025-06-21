Машина перевернулась у болота на востоке Москвы

Автомобиль опрокинулся в московском районе Некрасовка. В результате пострадала девушка-водитель, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло неподалеку от улицы Лавриненко. По данным собеседника 360.ru, за рулем увязнувшей в болоте машины находилась девушка. В результате ДТП она получила перелом ребер, сотрясение головного мозга и разрыв нижней губы. Пострадавшую доставили в больницу.

Очевидец рассказал 360.ru, что машина вылетела в кювет совсем рядом с болотом.

«Рабочие ходили и убирались, услышали крик о помощи. Подошли — а там перевернутая машина в кустах. Внутри была девушка, ей помогли выбраться. Она жива, но у нее переломы. Увозят ее в больницу», — отметил он.