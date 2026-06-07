В Удмуртии мужчина погиб при столкновении моторной лодки с теплоходом

Авария произошла около двух часов ночи 7 июня на реке Каме. Две лодки вышли на воду для рыбалки. Капитан одной из них не заметил идущий теплоход, когда пересекал судовой ход. Лодка ударилась левым бортом в носовую часть судна, мужчина погиб.

Причины и обстоятельства выясняют следователи. В МЧС напомнили: маломерным судам запрещено двигаться по судовому ходу и останавливаться на нем. Ночью нужно быть особенно внимательным, включать ходовые огни и соблюдать скорость. При неблагоприятном прогнозе выходить на воду нельзя.

В октябре прошлого года на Ангаре столкнулись катер и корабль. Из пяти пассажиров прогулочного судна выжил только один — капитан, он получил травмы. Остальные четверо утонули.