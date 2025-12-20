В Тыве наледевые воды вышли из реки на улице Победы в Чадане

В городе Чадан Дзун-Хемчикского района из реки по улице Победы произошел выход наледевых вод. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Республике Тыва.

На месте ЧП работают специалисты, они приступили к работам по созданию отводного канала в русло реки Чадан и защитной насыпи.

«Всего привлечены 30 человек и четыре единицы техники», — уточнили в ведомстве.

На место также выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Тыва.

Ранее стало известно, что четыре села затопило в Якутии из-за сильных дождей. Уровень воды в горных реках резко повысился, из-за чего три района перевели в режим повышенной готовности.