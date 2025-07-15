Четыре села затопило в Якутии из-за сильных дождей

Сильные дожди обрушились на Якутию. В результате из-за паводка Момский, Оймяконский и Томпонский районы столкнулись с угрозой массового наводнения, сообщили в Telegram-канале операштаба республики.

«Уровень воды в горных реках резко повысился, создав угрозу затопления низменных территорий и населенных пунктов. Три района переведены в режим повышенной готовности», — отметили в сообщении.

По данным оперштаба, в населенных пунктах Хонуу, Орто-Балаган, Томтор и Оймякон наблюдается затопление пониженных участков. В поселке Усть-Нера один из микрорайонов оказался под водой. Кадрами затопленных населенных пунктов с 360.ru поделился один из местных жителей. На снятых им фотографиях видно, что вода из вышедшей из берегов реки подступила к жилым домам.

В МВД по Республике Саха сообщили, что из микрорайона «Нерский», расположенного в низине, эвакуировали 14 жителей, в том числе двух лежачих больных.

Также было принято закрыть участок дороги на 1030-м километре ФАД «Колыма» для обеспечения безопасности местных жителей на фоне повышения уровня воды.

Кроме того, из-за сильных осадков затопило водой участок региональной автодороги «Оймякон» между 730-м километром и поселком Куйдусун. Автомобилистов призвали соблюдать осторожность и учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.

Ранее в Забайкальском крае ливень подтопил дороги и участки в Дарасуне. На месте ЧП работали сотрудники спецслужб.