В Тверской области со дна озера подняли труп мужчины

В Торопецком муниципальном округе на западе Тверской области погиб мужчина. Его тело достали из озера Стречно. Причину смерти определит экспертиза, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«Проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия мужчины 1959 года рождения, тело которого обнаружено в озере Стречно и извлечено из воды водолазами аварийно-спасательной службы региона», — сообщили представители Следкома.

Причина смерти неизвестна, ее установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи опросили очевидцев, осмотрели место происшествия и тело покойного. По результатам проверки они примут процессуальное решение.

