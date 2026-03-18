В Калининграде спасли провалившихся под лед девочек
В Калининграде две девочки провалились в воду, гуляя по льду на озере с собаками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Помощь понадобилась детям в парке «Макса Ашмана». Две девочки девяти и 10 лет гуляли по льду с собаками и провалились в воду.
«Дети были извлечены из воды очевидцами, а прибывшие на место сотрудники МЧС России и городские спасатели доставили детей по месту проживания», — заявили в министерстве.
Медицинская помощь девочкам не потребовалась.
Сотрудники МЧС напомнили правила безопасности: не выходить на лед толщиной менее 12 сантиметров, не проверять его прочность ударом ноги, не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, а также в алкогольном опьянении. Взрослые должны следить за детьми и не допускать их к водоемам.
Ранее в Звенигороде трое детей пропали на Москве-реке, их тела удалось найти лишь через некоторое время после начала поисков.