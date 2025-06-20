В Тверской области пропал в лесу 87-летний мужчина

Пенсионер пропал в лесу в Тверской области 17 июня. Об этом рассказала 360.ru информационный координатор по поиску ВПСО «Сова» Виктория.

По ее словам, родственники обратились за помощью вечером 18 июня. На следующий день пенсионер сумел выйти на связь, поэтому волонтеры надеются найти его живым. Они определили зону поиска и ведут работы.

«В 2022 году этот же дедушка у нас терялся в этой же местности, и тогда поиски закончились благополучно», — пояснила Виктория.

Однако поиски осложняет непогода, установившаяся в регионе: ни днем, ни ночью почти не прекращается дождь. Кроме того, пропавший почти не видит и не слышит, хотя и достаточно крепок физически.

Накануне волонтеры призвали всех желающих помочь найти 87-летнего мужчину. Сейчас его разыскивают более 60 добровольцев.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли живой девушку, пропавшую девять лет назад.